Глава Подольска поздравил фронтового медика Марию Рохлину со 102-летием

Глава Подольска Григорий Артамонов 28 сентября навестил участницу Великой Отечественной войны Марию Рохлину и поздравил ее со 102-летием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Григорий Артамонов передал Марии Рохлиной цветы и подарки. За чаем они говорили о ее боевом пути, работе ветеранской организации и сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

Рохлина ушла на фронт санинструктором, когда ей не было и 17 лет. Она выносила раненых с поля боя под Сталинградом, на Курской дуге и под Прохоровкой. Ее фронтовым позывным была «Красная Шапочка», а красный до сих пор остается ее любимым цветом.

В 2023 году на Прохоровском поле установили бронзовую фигуру Рохлиной в красном берете, с медалями и цветами. Она стала центральной частью композиции «Земные ангелы милосердия», посвященной военным медикам. Сегодня Рохлина продолжает общаться с молодежью и заниматься сохранением памяти о войне.

«Я хочу дожить до столетия Победы!» — сказала Мария Рохлина, когда речь зашла о планах на будущее.

Артамонов пообещал встретить и отметить этот юбилей вместе с ней. Он поблагодарил Рохлину за ее фронтовой подвиг и пожелал ей здоровья и долгих лет жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.