Власти Подольска начали выполнять народную программу «Единой России»

Власти Подольска начали выполнять новую народную программу «Единой России», составленную по наказам жителей на ближайшие пять лет. Проекты обсудили 28 сентября на совещании под руководством губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После выборов в Подольске начали выполнять наказы жителей, вошедшие в народную программу «Единой России». Их реализацию обсудили 28 сентября на совещании по видеосвязи под руководством губернатора Андрея Воробьева.

В Климовске благоустроят Симферопольскую аллею. Проект поддержали более 25 тыс. жителей. На территории площадью 4,5 га установят освещение, видеонаблюдение и малые архитектурные формы. Работы начнутся в 2027 году.

В Подольской областной клинической больнице ремонтируют хирургический корпус. Работы входят в региональную программу модернизации медучреждений и оснащения их новым оборудованием. На улице Ватутина в Шепчинках строят первый корпус школы № 20 на 550 мест. Он готов более чем на треть, открытие запланировано на 2028 год. Новая школа позволит отказаться от второй смены.

Участникам СВО и их семьям в Подольске помогают с медицинской реабилитацией, трудоустройством и открытием своего дела.

«Народная программа — это не просто документ, а план реальных действий. Уверен, совместная работа сделает Подольск еще комфортнее для жизни», — отметил глава городского округа, секретарь Подольского отделения партии «Единая Россия» Григорий Артамонов.

В основу региональной программы легло более 920 тыс. предложений жителей Подмосковья. В области планируют модернизировать сотни объектов ЖКХ, построить новые детские сады и создать сотни тысяч рабочих мест.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.