Россиянам могут блокировать переводы на свои счета в других банках

В России могут временно заблокировать подозрительные переводы не только на чужие счета, но и на свои, в других банках, пишут « Известия ».

Как разъяснил ЦБ, в соответствии со вступившим 25 июля в силу новым законом, операторы по переводу денежных средств должны следить за операциями и проверять их на наличие признаков мошенничества даже если клиент переводит деньги между своими счетами, которые находятся в разных банках. В случае обнаружения таких признаков, операцию могут приостановить на два дня или отказать в ее совершении.

При этом банк сразу же сообщит клиенту, что операция сорвалась. Если клиент дал согласие на перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан выполнить его решение.

Ранее сообщалось, что число переводов по номеру телефона, между картами, по реквизитам в преддверии старта нового учебного года выросло на 21% относительно прошлого года.