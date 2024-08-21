Россияне стали чаще переводить себе деньги в августе 2024 года

Число переводов по номеру телефона, между картами, по реквизитам в преддверии старта нового учебного года выросло на 21% относительно прошлого года, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Ежегодно август — пора подготовки к очередному учебному сезону. Это месяц повышенной активности в покупках детской одежды и обуви, книг и канцтоваров, а также — переводов денег школьникам и студентам в качестве подарка от родных и близких.

В преддверии 1 сентября на многих популярных маркетплейсах, где удобно заказывать одежду и обувь с примеркой, стартуют специальные «школьные распродажи». Один из популярных сервисов у россиян в сезон активного онлайн-шопинга — переводы самому себе на счет электронных денежных средств в маркетплейсе для дальнейшей оплаты покупок.

Как показала статистика банка «Русский Стандарт», россияне стали чаще, чем годом ранее, переводить себе средства в августе. Так, в последний летний месяц текущего года общее количество переводов выросло на 21%, а сумма — на 15% относительно августа 2023 года.

Средний чек одного перевода в августе 2024 года составил 14 639 руб.