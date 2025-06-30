Россия создала «теневой флот» для экспорта сжиженного газа вопреки США

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«Арктик СПГ 2» нарастил добычу до рекордных 14 млн кубометров газа в сутки

Российский завод по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» (проект НОВАТЭКа) в Мурманской области вышел на рекордные показатели добычи, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

28–29 июня предприятие достигло суточного объема в 14 млн кубометров природного газа — это на 50% выше средних показателей июня (8,9 млн) и мая (9,4 млн).

Косвенным подтверждением роста производства стали данные о загрузке танкера Iris (бывший North Sky), внесенного в санкционные списки США, ЕС и Великобритании. Судно, впервые с октября пришвартовавшееся у терминала, взяло груз СПГ и направилось в Мурманск, куда должно прибыть 2 июля.

По информации агентства, Россия сформировала для проекта «теневой флот» из как минимум 13 судов, включая ледокольные газовозы. Основным покупателем сжиженного газа, вероятно, станет Китай.

«У Москвы есть все возможности для наращивания экспорта СПГ по мере расширения этого флота», — отмечает Bloomberg.

Проект, находящийся под санкциями США с ноября 2023 года, продолжает развиваться вопреки противодействию Вашингтона. Бывший помощник госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт открыто заявлял о намерении «убить» «Арктик СПГ 2», чтобы укрепить позиции американского СПГ на мировом рынке.

Несмотря на майские санкции 2024 года против 16 судов и четырех компаний, связанных с проектом, в мае 2025 года предприятие ввело в строй вторую производственную линию, подтвердив свою устойчивость к ограничительным мерам.