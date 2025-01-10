США ввели крупнейшие санкции против энергетики РФ: кто попал в «черный список»

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«Газпром Нефть», «Сургутнефтегаз» и «Альфастрахование» попали под санкции США

Минфин США расширил перечень санкций против России, введя новые рестрикции против нефтяного сектора, сферы страхования и других отраслей. Под рестрикции, кроме прочих, попали компания «Газпром Нефть» и ее глава Александр Дюков, «Альфастрахование», «Ингосстрах», два замминистра энергетики России Роман Маршавин, Эдуард Шереметцев, руководство Росатома и другие, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Американские ограничительные меры введены в отношении руководителя «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, компаний «Газпром шельфпроект» и «Газпром СПГ Портовая», «Сургутнефтегаз», «Полярный лити», «Восток ойл», «Лаявожнефтегаз» (совместное предприятие «Лукойла» и «Газпрома»), «Русгазбурение», «Ачимгаз».

Кроме того, под санкции попали структуры, связанные с российским проектом «Арктик СПГ — 2», сербская компания NIS, руководство «Лукойла» и «Татнефти» и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Вашингтон также ввел рестрикции против перевозчиков российской нефти (183 танкера), отраслевых чиновников, десятков трейдеров и организаций нефтесервиса, компаний «РН-ГРП», «РН-Сервис», «РН-Ванкор», «РН-Бурение», «Технологии ОФС», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть».

В Белом доме добавили, что параллельно накладывают санкции на горнодобывающую и энергетическую промышленность России.

СМИ называют нынешнее решение наиболее масштабными санкциями США против энергетического сектора России.