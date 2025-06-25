Bloomberg: «спавший» в Баренцевом море СПГ-танкер направляется к терминалам РФ

По информации агентства Bloomberg, «спавший» почти год в Баренцевом море СПГ-танкер Iris, известный ранее как North Sky, «ожил». Он направляется в Арктику, сообщает ProFinance .

Там расположены два предприятия по экспорту сжиженного газа — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2». Последний находится под американскими санкциями. В прошлом году он экспортировал топливо на судах «теневого флота». Последняя экспортная партия покинула предприятие осенью 2024 года.

Из-за высоких запасов, которые нельзя было экспортировать из-за санкций, коммерческое сжижение природного газа на предприятии было остановлено. При этом СПГ-танкер «спал» в Баренцевом море с сентября прошло года.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что потери экономики Евросоюза от уменьшения поставок газа из РФ уже равны 1,3 трлн евро.