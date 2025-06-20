Дмитриев: потери ЕС от уменьшения поставок газа из РФ составили 1,3 трлн евро

Потери экономики Евросоюза от уменьшения поставок газа из РФ уже равны 1,3 трлн евро. Данные актуальные, рассказал ТАСС глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

В мае 2022 года в ЕС стартовала программа под названием REPowerEU. Ее цель — «избавление от зависимости» от газа из РФ к 2027 году.

Во время действия программы цена на СПГ из России для ЕС увеличилась практически в 4,6 раза к 2025 году. До 2022 года на газ из РФ приходилось около 40% от суммарного импорта газа в ЕС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сказал, что РФ готова продавать газ в ЕС по сохранившейся ветке «Северного потока — 2». Единственное условие — наличие спроса в ЕС.