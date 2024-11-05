Россия нарастила нефтегазовые доходы на 32% за 10 месяцев 2024 года

Из статистики Минфина следует, что Россия нарастила нефтегазовые доходы за 10 месяцев 2024 года. Они выросли на 32,3% и достигли 9,539 трлн рублей, сообщает ТАСС .

В прошлом году за этот период доходы составляли 7,21 трлн рублей. За 10 месяцев налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата составили 11,081 трлн рублей против 7,86 трлн рублей годом ранее.

На 57,7% выросли сборы НДД — до 2,046 трлн рублей. Экспортная пошлина на газ и НДПИ выросли на 8,5%. Они составили 1,523 трлн рублей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объем российских инвестиций в энергетический сектор Ирака составляет более 19 млрд долларов. Нефтегазовая отрасль остается ведущей в торгово-экономическом сотрудничестве Москвы и Багдада.