В МИД РФ рассказали об инвестициях в энергетический сектор Ирака

сегодня в 14:41

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объем российских инвестиций в энергетический сектор Ирака составляет более 19 млрд долларов, нефтегазовая отрасль остается ведущей в торгово-экономическом сотрудничестве Москвы и Багдада, сообщает ТАСС .

«Отрадно, что Ирак остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в арабском мире, — сказал Лавров на выставке в честь 80-летия установления дипотношений между двумя странами.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Ираке успешно реализуется ряд крупных проектов при участии крупнейших отечественных нефтяных компаний, таких как «Лукойл», «Газпром нефть» и «Роснефть».

Глава российской дипломатии отметил, что также интенсивно развиваются культурно-гуманитарные и научно-образовательные контакты двух стран. Так, в России организованы курсы повышения квалификации для сотрудников МИД Ирака, а в университетах страны обучаются тысячи иракцев.

Лавров добавил, что Москва высоко ценит эффективную работу российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он выразил уверенность в дальнейшем развития двухсторонних отношений.

Ранее Сергей Лавров назвал условие для проведения встречи по украинскому конфликту. По словам главы МИД РФ, диалог состоится, если Москва увидит готовность Запада.