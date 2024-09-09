Лавров назвал условие для проведения встречи по украинскому конфликту

По его словам, Россия сначала должна понять суть предстоящего разговора. Только в таком случае она приступит к обсуждению места встречи по урегулированию украинского конфликта.

«Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать», — уточнил Лавров.

Он отметил, что диалог состоится, если Москва увидит готовность Запада защищать права человека, о которых он всегда и везде заявляет по любому вопросу, но только не по украинскому.

Лавров добавил, что когда Кремль увидит такую готовность, то договориться о месте встречи будет легко. Если это произойдет, то всем, кто так или иначе проявляет интерес к содействию в урегулировании конфликта, придется подумать над содержанием беседы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что мирное урегулирование украинского конфликта пока не прослеживается. Он добавил, что Кремль слышит разные заявления по завершению конфликта из европейских стран, но не видит таких шагов «с той стороны, которая дирижирует всем коллективным Западом».