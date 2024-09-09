На данный момент не видны очертания урегулирования украинского конфликта мирным путем. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле видели информацию о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц готовит мирный план завершения конфликта между Россией и Украиной. Однако детали российскому правительству неизвестны.

«Мы слышим разные заявления из европейских стран. Но мы не видим на этот счет заявлений с той стороны, которая дирижирует всем коллективным Западом», — подчеркнул Песков.

Ранее бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что ее страна помешала Украине подписать Стамбульские соглашения с Россией в 2022 году. Это произошло на заключительном этапе переговоров.