Шольц разрабатывает мирный план по Украине, включающий передачу территорий

Немецкий канцлер Олаф Шольц разрабатывает свой мирный план по окончанию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал La Repubblica.

Новый мирный план по урегулированию конфликта будет аналогом Минских соглашений. Допускается, что по нему Германия готова будет передать России ряд территорий Украины.

Шольц занялся разработкой плана по окончанию конфликта после того, как получил низкий результат на немецких и общеевропейских выборах. Он хочет попытаться урегулировать конфликт, чтобы сделать свои позиции сильнее.

Ранее Шольц выступил за участие России в новом «мирном» саммите по Украине. Тем не менее мероприятие состоится даже в случае, если РФ не будет на нем присутствовать.