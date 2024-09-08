Шольц выступил за участие России в новом «мирном» саммите по Украине
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Немецкий канцлер Олаф Шольц высказался за участие России в новом саммите по Украине отметив, что в вооруженном конфликте настал момент для мирных переговоров, сообщает ТАСС.
«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — заявил Шольц в интервью телеканалу ZDF.
Он подчеркнул, что мирный саммит состоится независимо от участия российской стороны. При этом канцлер поддержал мнение украинского лидера Владимира Зеленского об участии Москвы в конференции.
Шольц добавил, что сделает все возможное для оказания помощи украинским союзникам, хотя не все жители Германии согласны с поддержкой Украины.
Ранее президент Украины заявил, что без участия России в «саммите мира» якобы невозможно урегулировать конфликт дипломатическим путем.