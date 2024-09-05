Зеленский признал факт невозможности заключить мир без РФ на переговорах

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Зеленский заявил, что РФ должна присутствовать на мирных переговорах по Украине

Об обязательном участии России в новом «саммите мира» в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет RT .

Украинский лидер признался зарубежным журналистам, что без участия России в «саммите мира» невозможно урегулировать конфликт дипломатическим путем.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — отметил Зеленский, подчеркнув, что готов предоставить президенту США Джо Байдену готовый «план победы».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна готова стать принимающей стороной для мирных переговоров по ситуации вокруг Украины.