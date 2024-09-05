Канцлер Австрии заявил о готовности принять мирные переговоры по Украине

Австрия готова принять на своей территории мирные переговоры по Украине в качестве страны, где располагается ОБСЕ, заявил канцлер Карл Нехаммер, пишет ТАСС .

«Мы приняли к сведению заявления президента России (Владимира Путина - ред.) о его открытости к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных», — написал Нехаммер в соцсети Х.

Канцлер Австрии отметил, что страна готова поддержать мир на основе международного права. Австрия готова стать принимающей стороной мирных переговоров в качестве страны, где располагается ОБСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что перед тем, как сесть за стол переговоров о мире, нужно разобраться с бандитами. Речь идет о боевых действиях в приграничной зоне России.