Путин: перед переговорами с Украиной надо разобраться с бандитами в приграничье

Москва не отказывалась от ведения мирных переговоров с Киевом. Об этом сообщает « Царьград » со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина, сделанное сегодня во время урока «Разговор о важном».

Кремль стремится к тому, чтобы закончить конфликт с Киевом мирным путем. Но перед тем, как начать мирные переговоры с Украиной, РФ нужно сделать один шаг.

«Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область…», — отметил глава государства.

Путин добавил, что к началу спецоперации привело нежелание Украины выполнять Минские соглашения. Вместо них Киев начал готовиться к эскалации в Донбассе.

Ранее Путин заявил, что маленькие члены его семьи свободно говорят на китайском языке. При этом глава России призвал не отказываться от изучения английского.