Путин рассказал, кто и как в его семье разговаривает на китайском языке
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В КНР растет интерес к русскому языку, а в РФ — к китайскому. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время открытого урока «Разговор о важном», сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что маленькие члены его семьи свободно разговаривают на китайском языке. Но это не значит, что жители РФ должны забыть об английском, так как он тоже великий и помог людям объединить знания.
Россия, по словам Путина, не отказывается от других языков.
«У нас нет враждебных языков. У нас даже враждебных стран. Есть только враждебные элиты в некоторых государствах, которые борются против нее веками. Пытаются ослабить страну, ведь она слишком большая. Им угрожает такая большая страна, как Россия», - сказал российский лидер.
Некоторые западные государства даже публично думают о том, чтобы разделить страну на разные части, отметил Путин.
Но с Китаем у РФ нет таких отношений. Пекин и Москва — союзники во всех смыслах этого слова, заключил президент.
Ранее Путин объяснил, зачем Украина пошла на провокацию в Курской области. Так Киев пытался остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.