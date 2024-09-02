Путин рассказал, кто и как в его семье разговаривает на китайском языке

В КНР растет интерес к русскому языку, а в РФ — к китайскому. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время открытого урока «Разговор о важном», сообщает ТАСС .

Глава государства отметил, что маленькие члены его семьи свободно разговаривают на китайском языке. Но это не значит, что жители РФ должны забыть об английском, так как он тоже великий и помог людям объединить знания.

Россия, по словам Путина, не отказывается от других языков.

«У нас нет враждебных языков. У нас даже враждебных стран. Есть только враждебные элиты в некоторых государствах, которые борются против нее веками. Пытаются ослабить страну, ведь она слишком большая. Им угрожает такая большая страна, как Россия», - сказал российский лидер.

Некоторые западные государства даже публично думают о том, чтобы разделить страну на разные части, отметил Путин.

Но с Китаем у РФ нет таких отношений. Пекин и Москва — союзники во всех смыслах этого слова, заключил президент.

Ранее Путин объяснил, зачем Украина пошла на провокацию в Курской области. Так Киев пытался остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.