Президент России Владимир Путин объяснил, зачем Киев устроил провокацию в Курской области. По словам главы государства, так ВСУ пытались остановить наступление в Донбассе, но им не удалось добиться своих целей.

«Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, стремившимися дестабилизировать обстановку в приграничье», — заявил российский лидер на открытом уроке «Разговор о важном» в кызыльской школе № 20 имени Героев Отечества.

Ранее глава государства рассказал, как Украине достался Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что полуостров, который раньше был в составе РСФСР, стране подарил Никита Хрущев. Именно по этой причине в составе Украины оказались и земли Донбасса.

Также российский лидер подчеркивал, что главной причиной трагедии на Украине стала «целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США». Страна стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций.