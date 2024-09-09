Нуланд: Украина отказалась от Стамбульских соглашений после консультаций с США

Украина не согласилась подписывать Стамбульские соглашения в 2022 году после того, как проконсультировалась о них с Соединенными Штатами. Об этом рассказала бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю*, сообщает Lenta.ru .

Турция предложила Украине и России провести переговоры в начале конфликта в 2022 году. США о них не знали, детали сделки Киев Вашингтону тоже не раскрывал.

Однако на завершающей стадии переговоров Украина все же решила проконсультироваться с Америкой. Киев интересовало, к чему может привести подписание документа и хорошие ли условия ему предлагает Москва.

«И именно в этот момент сделка распалась», — отметила Нуланд.

Она подчеркнула, что США не считали договоренности выгодными для Украины. Многие политики в Киеве понимали это и отказывались соглашаться на выполнение условий Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин негативно высказался о «формуле мира» украинского лидера. Он сказал, что предложения Владимира Зеленского основаны «на хотелках», а не на реальной ситуации.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом