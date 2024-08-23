РИА Новости: Европа нарастила закупки российских удобрений

Европа снова нарастила закупки удобрений из России. В июне они выросли на 15% — до 275 тыс. тонн, а в денежном выражении — на 16% — до 90 млн евро, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Евростата, больше всех у России закупает Польша (+14,2%) — 82,2 тыс. тонн. Германия купила у РФ 55,9 тыс. тонн.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что такая ситуация обусловлена остановкой химпредприятий ЕС на плановый ремонт в июне. Некоторые эксперты возмущены тем, что зависимость от энергетики в Европе сменилась на зависимость от удобрений.

Также по экономике Финляндии сильно ударил отказ от покупки древесины в РФ. Стоимость бревен в стране выросла до 15-летнего максимума. Одна из причин заключается в том, что поставки древесины из других стран очень дорогие для Финляндии.