РФ нарастила экспорт трубопроводного газа в Европу в 2024 году

За прошлый год Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в европейские страны на 14% по сравнению с показателями 2023 года, они выросли до 32,1 млрд куб. м, сообщает ТАСС .

Агентство рассчитало данные на основе информации «Газпрома» за каждый день о транзите голубого топлива через Украину и сведений ENTSOG.

В 2023 году поставки российского газа по трубопроводу в ЕС составили порядка 28,15 млрд куб. м. Форум государств-экспортеров оценивал данный показатель в 27 млрд кубометров.

А за минувший год объем поставок газа на территорию Западной и Центральной Европы транзитом через Украину был 15,4 млрд куб. м, это на 6% превышает показатели 2023 года. В декабре прошлого года прокачка увеличилась на 2,4% по сравнению с ноябрем.

Кроме того, поставки по газопроводу «Турецкий поток» на территорию Южной и Юго-Восточной Европы в минувшем году повысились на 23%, до 16,7 млрд куб. м.