Reuters: австрийские компании задолжали «Газпрому» 230 млн евро за газ

сегодня в 17:09

По информации Reuters, компания «Газпром» перестала вести бизнес с энергетической компанией из Австрии, которая покупает «голубое топливо». Причина в том, что она должна 230 млн евро за поставки ресурса, осуществленные в прошлом месяце, сообщает URA.RU .

В октябре австрийская компания OMV должна была заплатить «Газпрому» 230 млн евро. Однако сумму фирма так и не перевела.

13 ноября OMV сообщила, что якобы победила в арбитражном деле в ФРГ против «Газпрома» на 230 млн евро. Фирма сообщила, что якобы Россия не вовремя поставила ей ресурс.

Через три дня после этого Москва перестала поставлять газ Вене.