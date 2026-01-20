Рестораны теряют гостей: каким заведениям грозит крах из-за падения посещаемости

Легче всего к снижению посещаемости адаптируются сети ресторанов, а больше всего рискуют заведения среднего сегмента, тогда как люксовые проекты и демократичные форматы сохраняют стабильный спрос, сообщила РИАМО арт-директор ресторана «Ухват», ресторатор Татьяна Смирнова.

«Если говорить о тенденции снижения посещаемости ресторанов, то она началась не в этом году, а еще в прошлом. В этом году прогнозируется дальнейшее усиление этого процесса. Причем эта тенденция может коснуться в равной степени как сетевых проектов, так и отдельных ресторанов. Однако сетям за счет большей отлаженности внутренних процессов и большего количества точек справляться с этим проще», — рассказала Смирнова.

Она отметила, что при этом сети могут закрывать отдельные заведения в неудачных локациях. Есть и примеры, когда сети уходят с рынка полностью.

«Если говорить о том, какая ценовая категория страдает больше всего, то, на мой взгляд, это средний ценовой сегмент. Потому что всегда будет категория людей, готовых тратить на рестораны большие деньги. И при этом сохраняется устойчивый спрос на заведения с низким чеком», — отметила ресторатор.

В Москве с начала 2026 года уже закрылись 45 популярных ресторанов и баров. По мнению экспертов, в текущем году в мегаполисе закроется как минимум 465 заведений общепита. Такая цифра сопоставима только с периодом локдауна из-за коронавируса.

