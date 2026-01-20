Baza: рестораны и бары массово закрываются в Москве

В Москве с начала 2026 года уже закрылись 45 популярных ресторанов и баров. Среди них «Дорогая, я перезвоню», Smoke BBQ, the toy, mimi, Beerside, сообщает Baza .

По сравнению с 2025 годом этот показатель вырос вдвое.

Как считает глава департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, в текущем году в мегаполисе закроется как минимум 465 заведений общепита. Это будут как небольшие объекты, так и крупные рестораны. Такое количество закрытий сопоставимо только с периодом локдаунов, когда из-за коронавирусной инфекции закрылись сразу 455 организаций.

Ресторатор Дмитрий Левицкий отметил, что волна кризиса началась во второй половине 2024 года из-за спада спроса. Тогда для многих посещение ресторана стало непозволительной роскошью. А в текущем году в заведениях выросли расходы: поставщики поднимают цены из-за повышенного НДС. При этом увеличить цены на блюдо в меню общепит не может, так как клиенты попросту уйдут. В итоге маржа уменьшается до минимума и заведения вынуждены закрываться.

Рестораторы пояснили, что многие заведения в столице работали до конца 2025 года по инерции и надеялись в декабре за счет заказанных корпоративов и праздников сформировать традиционную подушку безопасности. Но она не спасет тех, кто работал в ноль или находился на грани.

