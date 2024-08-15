Райффайзенбанк прекратит переводы иностранной валюты физлицам со 2 сентября

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Райффайзенбанк прекращает исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий физлиц. Новое правило вступает в силу со 2 сентября, сообщает РБК .

В клиентской поддержке банка сообщили, что соответствующее решение группа RBI приняла в связи с предписанием Европейского ЦБ. Переводы, оформленные до 16:00 30 августа, обработают с учетом действующих условий.

Также Райффайзенбанк ранее приостановил возможность открывать брокерские счета для розничных инвесторов. Временный запрет действует с 26 июля.

Кроме того, Райффайзен с 9 августа установил запрет на покупку и продажу юаней.

В конце июля стало известно, что около 60% акций дочерней фирмы Raiffeisenbank в России могут продать. Компания стремится сократить свое присутствие в РФ.