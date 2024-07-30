Около 60% акций дочерней фирмы Raiffeisenbank в России могут продать

Глава одной из крупнейших в Австрии банковских групп Raiffeisenbank International Йоханн Штробль объявил о намерении продать акции российского дочернего подразделения, сообщает ТАСС .

Он отметил, что компания стремится сократить свое присутствие в РФ. Одним из наиболее вероятных сценариев развития события станет частичная продажа акций российской «дочки».

Так, Raiffeisenbank International планирует избавиться от 60% ценных бумаг Райффайзенбанка в РФ.

Сокращение присутствия в России связано с указанием Европейского центробанка.

Ранее Raiffeisenbank International объявила о том, что ее «дочка» в РФ — Райффайзенбанк — сосредоточится на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России. Операции по платежам и кредитам будут проводиться только для малого круга клиентов.