Райффайзенбанк продолжит размещать ликвидность в ЦБ

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) объяснила, в каком формате будет продолжаться бизнес ее дочернего Райффайзенбанка в РФ. Райффайзенбанк сосредоточится на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России, пишет РБК .

Выдача новых кредитов и проведение платежей будут проводиться только для ограниченного круга клиентов Райффайзенбанка, среди которых крупные компании, занимающие активную позицию на международном рынке.

Кроме того, для российской «дочки» действуют строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов. Российские банки могут размещать средства в Райффайзенбанке на депозиты только по запросу от их материнских структур на Западе.

Райффайзенбанк, «дочка» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International, принял решение сократить объемы кредитования в России. Это связано с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В апреле ЕЦБ выступил с требованием к российской «дочке» австрийской группы сократить кредитный портфель на российском рынке на 65% и сократить активность в стране к 2026 году.