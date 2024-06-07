Райффайзенбанк сократит выдачи кредитов из-за требований ЕЦБ

Райффайзенбанк, «дочка» австрийской финансовой группы Raiffeisen Bank International, принял решение сократить объемы кредитования в России. Это связано с предписанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщает РБК .

«На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет», — заявили в пресс-службе банка.

В кредитной организации добавили, что делают все возможное для сохранения доступности данного финансового продукта для своих клиентов.

В апреле ЕЦБ выступил с требованием к российской «дочке» австрийской группы сократить кредитный портфель на российском рынке на 65% и сократить активность в стране к 2026 году.

Ранее стало известно, что с 10 июня Райффайзенбанк приостановит исходящие платежи в долларах. Это связано с изменениями требований банков-корреспондентов, которые их осуществляют.