Райффайзенбанк прекратит отправку переводов в долларах

Райффайзенбанк с 10 июня приостановит исходящие платежи в долларах США. Это связано с изменениями требований банков-корреспондентов, которые их осуществляют, сообщает пресс-служба банка.

Изменение коснется всех клиентов Райффайзенбанка. Все корректно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня платежи в долларах проведут, учитывая ранее установленные ограничения.

На входящие платежи в долларах ограничений не будет. Также будут доступны платежи в других иностранных валютах.

При оформлении перевода в Райффайзенбанк Онлайн с 1 июня клиентам будет предоставляться скидка 50% на комиссию банка за проведение исходящих платежей клиентов-физических лиц в долларах США в другие банки.