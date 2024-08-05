Райффайзенбанк временно запретил розничным инвесторам открывать брокерские счета

сегодня в 15:36

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать брокерские счета для розничных инвесторов. Временный запрет действует с 26 июля, сообщает ТАСС .

Такое решение принято в связи с предписанием ЕЦБ в адрес кредитной организации. В нем требуют от RBI Райффайзенбанк постепенно снизать количество операций на рынке.

«Обратите внимание, действующие брокерские счета обслуживаются как обычно», — уточнили в пресс-службе банка.

Что касается остальных клиентов, организация работает в прежнем режиме.

Весной этого года стало известно, что RBI закрывают бизнес в России. Группа ожидает, что ЕЦБ удовлетворит запрос об ускорении этого процесса.

С 1 июля Райффайзенбанк прекратил начисление процентов по накопительным счетам. Об изменениях ставок постарались предупредить заблаговременно.