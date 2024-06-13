Райффайзен Банк прекратит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля

С 1 июля этого года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Об изменениях ставок постарались предупредить заблаговременно, сообщает пресс-служба кредитной организации.

30 июня клиентам выплатят проценты за текущий месяц. Средствами на накопительных счетах можно распоряжаться как обычно.

Ранее стало известно, что Т-банк (бывший «Тинькофф») планирует купить 51% акций в компаниях группы ROWI. Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии», которые входят в холдинг QIWI.

Тем временем Норвик Банк в Москве установил новый курс обмена валют — 200 рублей за 1 доллар США. Теперь в этом банке доллар, евро и британский фунт стерлингов можно купить по 200 рублей, но продать — по 50 рублей.