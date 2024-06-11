Т-банк станет владельцем части бизнеса группы QIWI

сегодня в 15:36

Т-банк (бывший «Тинькофф») планирует купить 51% акций в компаниях группы ROWI. Речь идет об ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии», которые входят в холдинг QIWI, сообщает РБК .

Стороны уже подписали соглашение. Как только ФАС даст свое согласие, сделка будет официально завершена.

Источники из Т-банка отметили, что автономность ROWI сохранится, компания продолжит развивать бизнес. При этом остальные условия сделки не раскрываются.

Ранее агентство по страхованию вкладов не смогло оспорить в суде сделку QIWI по разделу бизнеса, которая состоялась незадолго до того, как ЦБ России отозвал у банка лицензию.