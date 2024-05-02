QIWI отказали в оспаривании сделки после отзыва лицензии Центробанком РФ

Агентство по страхованию вкладов не смогло оспорить в суде сделку QIWI по разделу бизнеса, которая состоялась незадолго до того, как Центробанк России отозвал у регулятора лицензию, пишет РБК .

QIWI (КИВИ Банк) еще 5 марта с помощью Агентства по страхованию вкладов, которое после отзыва лицензии временно выполняло функции администрации банка, пытался оспорить сделку с бывшими собственниками регулятора, но получил отказ.

Речь идет разделе бизнеса на российский и международный, так как после начала специальной военной операции банк потерял возможность торговать акциями на американской бирже.

Ранее QIWI заявил, что не сможет вернуть деньги всем клиентам. Возврат получат только те клиенты, которые привязали кошелек к банковскому счету и застраховали его через АСВ.