сегодня в 19:16

Норвик Банк в Москве установил курс 200 рублей за доллар

Норвик Банк в Москве установил новый курс обмена валют — 200 рублей за 1 доллар США, следует из данных на сайте кредитной организации.

Теперь в этом банке доллар, евро и британский фунт стерлингов можно купить по 200 рублей, но продать — по 50 рублей.

В среду Минфин США включил в санкционный список Московскую биржу и Национальный клиринговый центр НКЦ, отвечающий за валютные торги.

В связи с этим Мосбиржа сообщила, что с 13 июня перестанет торговать долларами и евро.

В Центробанке заявили, что официальный курс в России теперь будет определяться с помощью банковской отчетности и сведений от внебиржевых торгов.