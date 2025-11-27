Путин заявил о готовности сотрудничать с Европой в экономическом секторе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае, если европейские страны захотят возобновить экономическое взаимодействие с Россией, Москва будет только приветствовать это и готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, пишет РИА Новости .

«Если они (европейские страны — ред.) вдруг решат вернуться, пожалуйста, я уже много раз говорил, мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени», — отметил Путин в беседе с главным редактором «Номад ТВ» Натальей Кролевич.

23 ноября в Киргизии начал свою работу новый телеканал «Номад ТВ». Этот телеканал является совместным российско-киргизским проектом, который ведет сотрудничество с государственными телеканалами Киргизии и осуществляет ретрансляцию передач телеканала НТВ.

Ранее Путин прокомментировал нежелание западных стран видеть Россию в G7 одной лаконичной фразой — «ну и слава богу».

