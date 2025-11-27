«Ну и слава богу»: Путин прокомментировал нежелание Запада видеть РФ в G7
Фото - © Сайт президента России
Президент России Владимир Путин отреагировал на нежелание Запада видеть Россию в составе стран Большой семерки — это Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сообщает РИА Новости.
«Когда события на Украине начались, нам сказали, что „мы вас там (в Большой семерке — ред.) не ждем“. Ну и слава богу», — заявил Путин на пресс-конференции.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия никогда не отказывается от взаимодействия с другими странами и всегда открыта к диалогу.
Также президент отреагировал на информацию о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы «попал в опалу». По его словам, сейчас глава отечественной дипломатии готовится к встрече с американскими представителями.
