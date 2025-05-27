Путин: возник дефицит картошки, а Белоруссия уже все продала РФ
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране не хватает картошки. Он также удивился, когда узнал, что Белоруссия уже продала все свои запасы этого овоща России.
Кадры с высказыванием главы государства опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Путин поделился историей из жизни. Он рассказал, что в детстве сажал картошку вместе с родителями. Глава государства отметил, что это непростая работа.
Также президент рассказал, что накануне встретился с представителями агробизнеса. Путин отметил, что сейчас в стране наблюдается дефицит картофеля.
Российский лидер пообщался по этому поводу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот сказал, что белорусские запасы картофеля «продали в Россию».
Путин добавил, что агросектор в РФ становится «высокопроизводительным, высокотехнологичным и очень интересным».
Ранее преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин отметил, что в 2025 году Россия может пострадать от дефицита картофеля и сахара. Это связано с весенними заморозками.