Дефицит картошки и сахара: как на жизнь россиян повлияют заморозки

Преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что в 2025 году Россия может пострадать от дефицита картофеля и сахара вследствие весенних заморозков, сообщает Газета.ru .

«Заморозки повредили 12% посевов сахарной свеклы, что спровоцировало прогнозы роста цен на сахар на 15–20%, похожее мы наблюдали в 2024 году. Картофель, пострадавший от температурных перепадов, также рискует стать дефицитом: например, в 2023 году его урожай в Южном федеральном округе сократился на 30%», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация привела к подорожанию картошки и импорту из-за границы.

Последствия затрагивают и смежные отрасли: нехватка свеклы сокращает производство патоки, корма для скота и биоэтанола, который активно используют в топливной промышленности. Одновременно появляются риски для кондитерской отрасли, животноводства и энергетического сектора.

За прошедшие годы также погибло до 40% посевов кукурузы.