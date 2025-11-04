Путин утвердил закон о корректировке бюджетных показателей на 2025 год

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон о внесении изменений в основные параметры бюджетной системы на 2025 год, а также параметров на плановые периоды 2026 и 2027 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов .

Данные изменения разработали на основе предварительной оценки экономического и социального развития страны за прошедший год, учитывая итоги исполнения бюджета за первые восемь месяцев, а также прогнозы относительно его исполнения до конца года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее подчеркивал, что основная цель поправок — обеспечение выполнения социальных обязательств перед населением, укрепление обороноспособности и безопасности государства, а также достижение национальных целей развития, определенных президентом.

Согласно обновленным данным, общий объем доходов в 2025 году сократится на 1,944 триллиона рублей, составив 36,562 триллиона рублей. В то же время общий объем расходов останется на прежнем уровне — 42,298 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета страны в текущем году увеличится до 5,736 триллиона рублей, что соответствует росту с 1,7% до 2,6% ВВП. Покрытие дефицита будет осуществляться за счет внутренних займов.

Закон вступил в силу в день его официальной публикации.

Ранее Путин подписал закон об оказании бесплатной юридической помощи россиянам при нарушении трудовых прав.

