Россиянам будут оказывать бесплатную юрпомощь при нарушении трудовых прав

сегодня в 19:05

В России теперь гарантирована безвозмездная юридическая поддержка в судебных разбирательствах, связанных с ущемлением прав сотрудников. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте опубликования правовых актов , который подписал президент РФ Владимир Путин.

В список оказания бесплатной юрпомощи входят ситуации, когда компания отказывается оформлять трудовой договор, вопросы восстановления в должности, требования по выплате заработной платы, включая вынужденный простой, и компенсацию за моральный ущерб.

Обновления внесены в федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Теперь, согласно закону, расширен перечень обстоятельств, при которых государственные юрбюро и адвокаты, участвующие в системе оказания бесплатной юридической помощи, вправе помогать истцам в ходе судебного разбирательства.

