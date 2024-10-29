Путин указом повысил МРОТ на 16,6%

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Показатель вырастет на 16,6% — с 19 242 рублей до 22 440 рублей в месяц. Документ обнародован на официальном сайте правовой информации.

Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Документ 22 октября одобрили депутаты Госдумы, а 23 октября — сенаторы Совета Федерации.

Ранее парламентарии от ЛДПР разработали законопроект, предлагающий увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей.

По данным аналитиков, зарплаты управленцев в России за год выросли в 1,6 раза. Такие специалисты больше всего требуются в банках, отелях, ресторанах, фирмах в сфере ЖКХ, нефтегазовой отрасли и других.

