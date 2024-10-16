Зарплаты управленцев в России за год выросли в 1,6 раза

Спрос на услуги управленцев среднего и высшего звена в РФ увеличился на 14% по сравнению с 2023 годом. Их заработная плата выросла в 1,6 раза, сообщает РБК со ссылкой на совместный обзор сервиса поиска работы HH.ru и транспортной компании ПЭК.

Анализ проводили в 30 сферах, рассматривались вакансии за период с января по сентябрь в 2023 и 2024 годах.

Управленцы больше всего нужны отелям, ресторанам, банкам, организациям, фирмам, предоставляющим услуги ЖКХ, нефтегазовой, а также энергетической и сельскохозяйственной областям. Также начальники востребованы в сферах IT и розничной торговли.

Средняя зарплата у руководителей в организациях культуры и искусства за год выросла на 40%, до 100 тыс. рублей. В металлургии на 38%, до 139 тыс. рублей. В финсекторе на 33%, до 150 тыс. рублей. В организациях, производящих автомобили, на 33%, до 149 тыс. рублей. На производстве промоборудования — на 32%, до 140 тыс. рублей.

Меньше всех получали управленцы в сфере ЖКХ (106 тыс. рублей), телекоммуникациях (105 тыс. рублей) и сельскохозяйственном секторе (101 тыс. рублей). Таким образом, руководство среднего и высшего звена получает в России от 100 тыс. рублей в месяц.

Ранее министерство труда РФ предложило расширить перечень индикаторов зарплат «в конвертах». Об этом может говорить выплата зарплаты ниже МРОТ.