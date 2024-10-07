Минтруд РФ предложил расширить перечень индикаторов зарплат «в конвертах»

Минтруд РФ выступил с предложением расширить перечень индикаторов риска, которые могут говорить о возможных нарушениях со стороны работодателя, сообщает РБК .

В частности, среди новых индикаторов: выплата зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда 60 и более сотрудникам, если их доля равна или превышает половину штата.

Одним из индикаторов может быть сокращение квартального фонда оплаты труда на 80% и более при неизменной численности работников, а также снижение в предыдущем квартале зарплаты у четверти и более сотрудников медорганизации.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Людмила Иванова-Швец сочла серьезной проблемой ситуацию с «серыми» зарплатами в России. По ее словам, главный риск получения такой зарплаты состоит в сокращении будущей пенсии.