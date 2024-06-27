Экономист предупредила об опасности «серых» зарплат

Кандидат экономических наук, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ Людмила Иванова-Швец сочла серьезной проблемой ситуацию с «серыми» зарплатами в России. По ее словам, главный риск получения такой зарплаты состоит в сокращении будущей пенсии, сообщает aif.ru .

Иванова-Швец заявила, что точную статистику по «серым» зарплатам никто привести не может. По мнению многих, масштабы получения таких заработных плат гражданами постепенно сокращаются.

«Однако проблема еще остается. Больше всего нарушений в малом и среднем бизнесе и особенно в регионах с монопсоническим рынком труда, то есть там, где в небольших населенных пунктах, моногородах есть один работодатель», — подчеркнула эксперт.

По словам кандидата наук, в таких ситуациях жители выбирают либо уезжать в другие регионы, либо соглашаться на предложенные условия.

Иванова-Швец отметила, что если гражданину не удается за всю трудовую жизнь накопить хотя бы минимальную пенсию, он сможет получать только социальную пенсию. Рассчитывать на такие выплаты можно через 5 лет после начала пенсионного возраста.

При этом часть работников в России и сама хочет получать зарплату только «в конверте» — это те, кто платит алименты или возмещает ущерб, заявила эксперт. Бывают также ситуации, когда работодатель незаконно экономит на налогах, зато может предлагать зарплату выше официальной.