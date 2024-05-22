Путин разрешил добровольную ликвидацию «Америкэн экспресс банка» в России

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Российский президент Владимир Путин в среду подписал указ, который разрешает добровольную ликвидацию «Америкэн экспресс банка» в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить проведение ООО „Америкэн экспресс банк“ мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ», — говорится в документе.

Кредитная организация работает на территории России с 2008 года. Учредителем банка в стране является американская компания American Express. Известными продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Входит в двадцатку крупнейших банков США.

Ранее Путин уволил Владимира Толстого с должности советника президента России по культуре и освободил от должности советника президента Александру Левицкую.