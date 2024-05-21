Путин уволил Владимира Толстого с должности советника президента

Толстой занимал должность советника президента России по культуре.

Владимир Толстой является действующим государственным советником РФ II класса с 2013 года. Он окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Бывший советник президента возглавлял кафедру стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Также является членом Союза журналистов России и входил в президиум Союза музеев России.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Елена Ямпольская покинет пост главы комитета Госдумы по культуре и станет новым советником президента России Владимира Путина. Указ о назначении Ямпольской на новую должность уже подписан главой государства. Он вступил в законную силу с момента публикации.