Елена Ямпольская стала новым советником Владимира Путина

Депутат Госдумы Елена Ямпольская покинет пост главы комитета Госдумы по культуре и станет новым советником президента России Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля .

Указ о назначении Ямпольской на новую должность уже подписан главой государства. Он вступил в законную силу с момента публикации.

«Пока могу сказать, что это огромная честь для меня. Приложу все усилия, знания, опыт, который есть, и буду учиться новому», — прокомментировала Ямпольская свое назначение «Парламентской газете».

Ранее Елена Ямпольская занимала пост председателя комитета Госдумы по культуре. Она оперативно реагировала на события в своей сфере. Одно из последних ее обращений в Генпрокуратуру России связано с просьбой провести проверку в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой*, которая выступает против СВО.

*Включена Минюстом РФ в реестр иноагентов.