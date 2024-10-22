Путин предложил БРИКС надежную валюту, защищенную от влияния США

сегодня в 17:22

Одна из первостепенных задач БРИКС — создать безопасные и надежные инструменты для осуществления платежей внутри объединения. Президент России Владимир Путин предложил использовать для этого цифровую валюту, сообщает URA.RU .

Замдиректора центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан объяснил высказывания Путина на встрече с главой «Нового банка развития» Дилмой Роуссефф. Российский лидер назвал банк БРИКС перспективным финансовым институтом.

По словам Бажана, цифровая валюта — эффективный инструмент. Он поможет избежать воздействий со стороны США. При этом система похожа на SWIFT, но безопасная.

«Цифровая платформа позволяет обеспечивать быстрый перевод денег между организациями и между странами. Это инструмент, который облегчит такие операции», — объяснил эксперт.

К внедрению цифровых валют обратились уже более 100 стран мира. Ее введение подразумевает и развитие технологий хранения. По мнению экспертов, цифровая валюта менее подвержена технологическим рискам.

По информации The Economist, продвигаемая Путиным альтернативная платежная система БРИКС может привести к крушению американской валюты. В материале сообщается, что российский лидер надеется на саммите «извлечь выгоду из долларовой неудовлетворенности».