Производители Подмосковья поставляют детские товары в более чем в 50 стран

Зампредседателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева сообщила, что некоторые подмосковные производители детской продукции поставляют товары в свыше чем в 50 стран мира.

«Наши производители имеют большой экспортный потенциал. Мы находимся на втором месте в стране по объемам экспорта детских товаров», - сказала Зиновьева на съезде координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в Российской Федерации до 2030 года».

По ее словам, большинство потребителей экспортных подмосковных товаров – это государства ближнего зарубежья. Но среди них есть и арабские страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в обсуждении развития индустрии детских товаров. Он поблагодарил Минпромторг РФ за работу с регионами.

«Мы дорожим такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни наших регионов – это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению. Каждый регион старается сделать все, чтобы можно было реализовывать инвестпроекты», - сказал Воробьев.